Technisat vereint DVB-T2 und DAB Plus in einem Gerät

Technisat verschmilzt in seinem neuesten Modell "Digipal" DAB-Plus-Radio und DVB-T2-Receiver in einem Gerät. Dies ist mit nur einer Antenne möglich. Damit ist der "Digipal" der erste Receiver, der die beiden Digital-Signale in einem einzigen Gerät bündelt.