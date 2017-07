Technische Probleme: Geburtstagsfeier für Pokémon Go floppt

Missglückte Geburtstagsparty für das Smartphone-Hitspiel "Pokémon Go": Wegen technischer Probleme funktionierte das Spiel bei einem Pokémon-Fest in Chicago am Samstag nicht richtig, wie die Veranstalter zugeben mussten.



Tausende Fans versuchten vergeblich, die Cartoon-Monster einzufangen, oder konnten sich erst gar nicht in das Online-Spiel einloggen, wie die "Chicago Tribune" berichtete. Meldungen zu diesem Thema

In einer Mitteilung entschuldigte sich der Veranstalter, die "Pokémon Go"-Entwicklerfirma Niantic. Den Teilnehmern werde das Eintrittsgeld rückerstattet und Guthaben sowie ein gefangenes Pokémon in ihren Konten gutgeschrieben. In dem Spiel geht es darum, die Pokémon-Cartoon-Monster zu fangen. Die Pokémon tauchen auf dem Bildschirm auf, wenn man sich bestimmten Orten nähert - die App nutzt die Ortungsfunktion der Smartphones. Dabei können sie in die reale Umgebung eingeblendet werden, die von der Kamera erfasst wird.



Das Spiel war nach seinem Start im Juli 2016 zu einem weltweiten Phänomen geworden. Bisher wurde es 650 Millionen Mal heruntergeladen. Inzwischen ließ der Hype aber nach, und die Download-Zahlen gingen zurück. Analysten schätzen die bisherigen Erlöse auf über eine Milliarde Dollar.