"Teen Wolf": Free-TV-Premiere der neuen Staffel per RTL 2 You

Schon seit langem warten die Fans der Mystery-Serie "Teen Wolf" auf die vierte Staffel. Nun erscheint diese endlich im deutschen Free-TV - nur anders als erwartet. Und zwar per RTL 2 You.



Die Free-TV-Premiere der vierten Staffel "Teen Wolf" hatten sich viele Fans vermutlich anders vorgestellt. Denn nun die Serie auch im deutschen TV öffentlich zugänglich. Notwendig hierfür ist aber ein Smartphone, Tablet oder PC. Denn "Teen Wolf" feiert den Auftakt der vierten Staffel per RTL 2 You. Die App von RTL 2 You kann im iOS AppStore, per Google Play, mit dem Amazon Fire TV oder über den PC heruntergeladen werden. Auf diese Weise können die Zuschauer die Serie ab dem kommenden Sonntag, den 20. November, um 22.15 Uhr in Doppelfolgen verfolgen.