Teil II: Die TV-Highlights im Herbst

Herbstzeit bedeutet für den geneigten TV-Konsumenten meist eine gute Zeit. Auch 2018. Denn die Sender und Streaminganbieter warten nach dem Sommerloch in der Regel mit vielen neuen Formaten auf.



Nachdem im ersten Teil der Herbsthighlights die Tipps für ARD, ZDF und Netflix enthalten, sind im zweiten Abschnitt nun Prime, Arte und die Privaten an der Reihe. Eine Übersicht: