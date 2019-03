Tel Aviv schützt Smartphone-Zombies mit speziellen Lichtstreifen

In Tel Aviv sollen künftig spezielle Lichtstreifen Unfälle mit Fußgängern verhindern, die durch ihre Handys abgelenkt sind.



Zeitgleich mit den herkömmlichen Ampeln leuchten die LED-Streifen grün oder rot, allerdings im Blickbereich der "Smartphone-Zombies" - am Fußboden. So sollen Fußgänger, die auch beim Laufen aufs Telefon schauen, davon abgehalten werden, aus Versehen über rote Ampeln zu gehen.