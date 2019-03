Tele 5: "From shame to fame" diesmal mit Milla Jovovich

Der "Resident Evil"-Star ist diesen Sonntag mit einem trashigen und einem angeseheneren Werk in der Tele-5-Reihe zu sehen. Über ihre Jugendsünden gab sie dem Sender im Zuge dessen ein offenherziges Interview.



Milla Jovovich kommt die Ehre zu Teil am Sonntag in der Tele 5-Reihe "Jugendsünden - from shame to fame" im Fokus zu stehen. Mit ihrem "Shame"-Frühwerk "Rückkehr zur Blauen Lagune" fängt der Abend um 18.05 Uhr an und mit ihrem "Fame"-Film "Johanna von Orleans" ab 20.15 Uhr beschlossen.