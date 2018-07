Tele 5: Kalkofe zieht gewohnt gnadenlose TV-Halbjahresbilanz

Jahresrückblicke gibt es zuhauf, Halbjahresbilanz zieht aber kaum jemand. Satiriker Oliver Kalkofe hat 2018 im TV schon so viel Unfassbares erlebt, dass er sich nicht länger zurückhalten kann. Ende der Woche wird abgeledert.



Das Jahr 2018 ist halb rum, an Rückblicke denkt noch keiner. Keiner? Fast keiner. Oliver Kalkofe (52) hat nach eigenem Bekunden schon so viel Fürchterliches im Fernsehen gesehen, dass er nicht länger den Mund halten kann. Deswegen sendet sein Stammkanal - der Münchner Privatanbieter Tele 5 - an diesem Freitag um 22.05 Uhr den Satirebeitrag "Kalkofes Mattscheibe: Das Schlimmste bis jetzt", in dem der Kabarettist wieder mal in verschiedene Rollen schlüpft und Prominente bis zur Schmerzgrenze durch den Kakao zieht.



"Wer dachte, es geht nicht mehr schlimmer – weit gefehlt! 2018 geht es im deutschen TV und Internet noch bekloppter und irrer zu wie je zuvor", sagt Kalkofe. Unter anderem beschäftigt sich der satirische Spaßmacher mit dem gescheiterten Versuch des Unternehmers Carsten Maschmeyer mit seiner Gründer-TV-Show "Start up!" bei Sat.1, mit der skandalumwitterten Echo-Verleihung, mit einem kantigen Interview der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka mit Staatssekretärin Dorothee Bär und den Zukunftsvisionen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.