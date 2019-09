Tele 5: Sonderprogrammierung zu Ehren von Star Trek-Schauspieler

Am vergangenen Samstag starb überraschend der Schauspieler Aron Eisenberg im Alter von nur 50 Jahren. Tele 5 wird den Ferengi-Darsteller aus "Star Trek - Deep Space Nine"eine Woche später mit vom Publikum ausgewählten Folgen ehren.



Am Samstag (28. September) muss "Relic Hunter" ausnahmsweise pausieren. Dafür zeigt Tele 5 zwei der schönsten Folgen von "Star Trek - Deep Space Nine", bei denen der beliebte Ferengi-Charakter Nog deutlich im Mittelpunkt steht.