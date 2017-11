Tele 5: Viele deutsche Cameos in "Sharknado 5: Global Swarming"

Zu den "SchleFaz", den schlechtesten Filmen aller Zeiten, gehört mit großer Wahrscheinlichkeit auch die "Sharknado"-Reihe. Kein Wunder dass Oliver Kalkofe und Peter Rütten den jüngsten Ableger "Global Swarming" mit ihrer Bildschirmpräsenz beglücken. Aber auch viele andere Promis sind mit dabei.



"Sharknado" ist wohl der Inbegriff von Trash-Action - aber irgendwie ist die Filmreihe auch Kult. Kein Wunder, dass regelmäßig die weltweite Promilandschaft für Cameo-Auftritte Schlange steht. Das gilt auch für den neusten, fünften Teil "Global Swarming", in dem zum Oliver Kalkofe und Peter Rütten zum zweiten Mal innerhalb der Reihe Kurzauftritte haben werden.