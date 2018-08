Tele 5 gibt YouTube, der "Nutte" von Google, den Laufpass

"Wir haben es satt", sagt Tele 5-Chef Kai Blasberg. Gemeint ist You Tube. Der TV-Sender zieht seine Konsequenzen aus den Richtlinien der Videoplattform und steigt aus.



YouTube gerät immer mehr unter Beschuss. Grund dafür sind die Richtlinien der Plattform, die Künstlern, Sendeanstalten und Co. das Leben schwer machen. Bei Tele 5 hat man das satt: "Das ist reine Zensur. Das machen wir nicht mehr mit", schimpft Tele 5-Chef Kai Blasberg. Der Fernsehkanal kehrt YouTube den Rücken.