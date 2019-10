Tele 5 holt "The Handmaid's Tale" von MagentaTV ins Free-TV

Die preisgekrönte Serie "The Handmaid's Tale" feiert diesen Freitag auf Tele 5 ihre Free-TV-Premiere. Die erste Staffel wird auch in der Mediathek zum Abruf bereit gestellt.



"The Handmaid's Tale" läuft hierzulande bei MagentaTv bereits in der dritten Staffel. Nun ist es aber endlich an der Zeit, die vielfach mit Emmys und Golden Globes ausgezeichnete Serie ins Free-TV zu bringen. Hierzu hat sich das TV-Angebot der Telekom mit Tele 5 zusammengetan.