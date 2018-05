Tele 5 präsentiert das Filmfest München

Tele 5 und das Filmfest München haben angekündigt, für die nächsten Jahre zusammenzuarbeiten.



Beginnend in diesem Sommer startet eine längerfristig angelegte Zusammenarbeit zwischen Tele 5 und dem Filmfest München, welches vom 28. Juni bis 7. Juli stattfinden wird. Der Privatsender unterstützt das Event mit eigenen Veranstaltungen, einem Co-Branding und exklusivem Zusatzcontent.