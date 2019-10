Tele 5 präsentiert heute die 100. SchleFaZ-Ausgabe

100. Ausgaben "Die schlechtesten Filme aller Zeiten" mit Peter Rütten und Oliver Kalkofe. Tele 5 zelebriert das Jubiläum mit dem Film "Drei Engel auf der Todesinsel" als ScheFaZ-Live-Event.



Die Veranstaltung wurde im Dezember mit 2.500 Fans in Berlin aufgezeichnet. "Drei Engel auf der Todesinsel" ist das Erstlingswerk von Regisseur Jim Wynorski und hat sozusagen die Ehre, den Höhepunkt der "Scheißfim in the Sunshine"-Reihe zu bilden, die seit August auf Tele 5 läuft.