Tele 5 probiert es mal schlüpfrig

Das Programm von Tele 5 ist sicher nicht jedermanns Sache, aber es ist innovativ und geht gern eigene Wege. Jetzt startet der Sender die Reihe "FSK-Sex-Filme".



Beim Fernsehsender Tele 5, der zur zweiten Reihe der privaten Anbieter gehört, geht es zur Abwechslung jetzt mal etwas schlüpfriger zu. An diesem Donnerstag startet Tele 5 die Reihe "FSK-Sex-Filme", wie der Sender am Montag in München mitteilte.