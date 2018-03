Tele 5 will "Die besten deutschen Filme aller Zeiten" zeigen

"Antikörper", "Funny Games" und "Ein Freund von mir" sind nur einige Beispiele der Filme, die bei Tele 5 in der Reihe "D-Movies - Die besten deutschen Filme alles Zeiten" laufen sollen. Trifft der Sender damit die Zahn der Zeit?



Das TV-Programm von Sender Tele 5 steht ganz im Zeichen deutscher Filme. Wie der Kanal ankündigtee, können Zuschauer ab Dienstag (20. März) Streifen wie "Lammbock", "Bang Boom Bang", "Anatomie" und "Es geschah am helllichten Tag" sehen. Die Sub-Brand nennen die Macher "D-Movies - Die besten deutschen Filme aller Zeiten".