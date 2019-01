Tele 5 zeigt "Filme die Geschichte schrieben" in UHD

Oskar Roehler darf wieder ran. Grund dafür ist Tele 5. Der Sender zeigt die zweite Staffel von "Skandal - Filme die Geschichte schrieben" und der Regisseur klärt auf. Zuschauer können ihm dabei in UHD-Auflösung zusehen.



Skandalsender Tele 5? Nicht ganz, aber der Sender zeigt zumindest ab Sonntag jede Menge skandalöse Filme. In der zweiten Staffel von "Skandal - Filme die Geschichte schrieben" gibt Oskar Roehler im Vorfeld der Ausstrahlung Einblicke in die unvergessenen Werke.