Tele 5 zeigt die Jugendsünden der Stars

An den nächsten fünf Sonntagen zeigt Tele 5 jeweils zwei Filme von verschiedenen Stars Branche - einer davon stets eine Jugendsünde, der andere immer ein Hit.



In der Filmreihe "Jugendsünden - From Shame To Fame" begeben sich Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann auf Tele 5 gemeinsam auf die Spur der peinlichsten Auftritte großer Hollywoodstars.

Nicole Kidman, Demi Moore, Keanu Reeves, Milla Jovovich oder Kevin Bacon wurden nicht plötzlich und allein über Nacht zu Stars. Sie alle haben gemeinsam, dass sie einst mit mehr oder minder fragwürdigen Schauspielrollen auf der Leinwand das Laufen gelernt haben.



Für die Sendung schlüpfen Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Simon Gosejohann in jeweils zwei ikonische Rollen schillernder Hollywoodschauspieler. Dabei spielen sie sowohl die ganz kleinen, als auch die ganz großen Szenen der jeweiligen Karrieren nach.



Nicole Kidman am 17. Februar:

18.25 Uhr: Die BMX Bande

20.15 Uhr: The Others

18.25 Uhr: Wildwasser-Sommer - Im Augenblick der Gefahr

20.15 Uhr: Flatliners

18.05 Uhr: Rückkehr zur Blauen Lagune

20.15 Uhr: Johanna von Orleans

18.25 Uhr: Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit

20.15 Uhr: Bram Stoker's Dracula