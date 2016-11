Tele Columbus:Konsolidierung sorgt für weiteres Wachstum

Die Folgen der Übernahme von Primacom und Pepcom sorgen auch im dritten Quartal 2016 für positive Zahlen bei Tele Columbus. Neben Umsatz und Gewinn konnte der Kabelnetzbetreiber auch bei den Internetanschlüssen zulegen.



Der Wunsch nach immer schnellerem Internet sorgt bei den Kabelnetzbetreibern für konstantes Wachstum, auch Tele Columbus kann im dritten Quartal 2016 wieder positive Zahlen vermelden. Wobei die Konsolidierung mit der Übernahme der kleineren Konkurrenten Primacom und Pepcom im Vorjahr weiter eine große Rolle spielt.