Tele Columbus: Schnelles Internet im Münchner Kabelnetz

Schnelles Internet und ein weiterer Schritt zur Analogabschaltung im Kabel-Fernsehen: Das sind die Pläne von Tele Columbus für Münchens Kabelnetz. Dafür zuständig ist das Tochterunternehmen Kabel & Medien Service (KMS), das das Kabelnetz entsprechend aufrüsten soll.