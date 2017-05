Tele Columbus: Starke Zahlen im ersten Quartal

Gute Aussicht für die Tele Columbus AG: Die ersten Quartalszahlen des Jahres 2017 bestätigen den Erfolgskurs Deutschlands drittgrößtem Kabelnetzbetreibers.



Die Tele Columbus AG wächst weiter. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr stiegen die Umsätze um 4,3 Prozent auf 121 Millionen Euro. Vor allem der Gewinn vor Abgaben wie Zinsen und Steuern konnte ein starkes Wachstum im Vergleich zum Umsatz verzeichnen. Hier konnten 8,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal im Vorjahr gewonnen werden.