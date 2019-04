Tele Columbus bietet neue Pyur-Turbospeed-Pakete

Für sonnige Gemüter sorgt nicht nur der Frühling, sondern auch Tele Columbus mit seinem neuen High-Speed-Paketen. Der Anbieter beschleunigt seine Pyur Kombipaketen auf 200 und 400 Mbit/s.



Mit neuen Paketangeboten für TV, Internet und Telefon setzt Pyur über das Einstiegspaket hinaus mit seinen "Surf & Phone + HDTV"-Produktkombinationen in den Geschwindigkeitsstufen 20, 200 und 400 Mbit/s auf schnelles Internet.