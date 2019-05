Tele Columbus mit etwas besseren Geschäftszahlen

Tele Columbus startete erwartungsgemäß in das Geschäftsjahr 2019. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen die niedrigste Kundenabwanderung seit der Integration von Primacom und Pepcom.



Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 48.000 Kunden seit dem Jahreswechsel dazugewinnen und hatte Ende März rund 3,4 Millionen angeschlossene Haushalte. Die Anzahl der rückkanalfähig aufgerüsteten Haushalte stieg um 32.000 im Vergleich zum Vorquartal auf 2,33 Millionen im ersten Quartal.