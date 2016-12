Tele Columbus präsentiert 4K-Plattform Advance TV

Mit der 4K-fähigen Multimedia-Plattform Advance TV, in der klassisches Fernsehen mit Online-Video-Inhalten gebündelt wird, will der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus die Zukunft des Fernsehens einläuten.



Trendwende bei Tele Columbus: Der Kabelnetzbetreiber springt auf den Zug der nonlinearen Bewegtbild-Nutzung auf und liefert seinen Kunden eine Komplettlösung, die Tele Columbus am Montag im Rahmen einer Vorabpräsentation in Berlin vorstellte. In der TV- und Videoplattform Advance TV werden lineare Fernsehkanäle und Online-Video-Inhalte in einer Bedienoberfläche vereint, auch das ProSiebenSat.1-Portal Maxdome sowie eine Online-Filmbibliografie sind mit an Bord.