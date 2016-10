Tele Columbus setzt im Vorstand auf Kontinuität

Den mit den Zukäufen von Primacom und Pepcom eingeschlagenen Wachstumskurs soll bei der Tele Columbus AG weiter das bisherige Führungsteam fortführen. Deshalb verlängerte der Aufsichtsrat die Verträge mit dem Vorstand vorzeitig.



Im Jahr 2015 schlug Tele Columbus auf dem umkämpften Kabel-TV-Markt einen Wachstumskurs ein und dokumentierte dies mit dem Zukauf der kleineren Konkurrenten Primacom und Pepcom. Um im anhaltenden Integrationsprozess die Kontinuität zu wahren gab der Aufsichtsrat des Kabelnetzbetreibers grünes Licht für eine Verlängerung der im September 2017 auslaufenden Verträge mit den Vorständen Ronny Verhelst und Frank Posnanski, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.