Tele Columbus speist weiteren HD-Sender ein

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus setzt den Ausbau seines Programmangebots in High Definition fort und speist ab sofort einen weiteren unverschlüsselten HD-Sender in sein Netz ein.



Ab sofort können auch Kunden von Tele Columbus N24 in hochauflösender Bildqualität sehen. Der Kabelnetzbetreiber speist nun auch die HD-Variante des Nachrichtensenders in sein Netz ein. Gleiches gilt auch für die von Tele Columbus übernommenen Marken Primacom und Cablesurf.