Tele Columbus startet 4K-Plattform Advance TV

Tele Columbus startet seine Entertainment-Plattform Advance TV, in der klassisches lineares Fernsehen mit Online-Abrufdiensten zusammengeführt wird. Zudem macht das Unternehmen als erster deutscher Kabelprovider seine Hardware 4K-fähig.



UHD kommt ins Kabel: Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus läutet die Revolution seiner Hardware ein und bereitet seine Empfangstechnik auf UHD-Empfang vor. Am heutigen Montag startet das Unternehmen seine Entertainment-Plattform Advance TV, in der klassisches Fernsehen mit Online-Video-Inhalten gebündelt wird. Zudem ist das System schon zum heutigen Zeitpunkt für 4K-Empfang gerüstet. "Durch Advance TV werden wir Entertainment-Anbieter", erklärte Stefan Beberweil, Chief Marketing Officer von Tele Columbus.