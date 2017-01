Tele Columbus versorgt Gemeinde mit Gigabit-Internet

Beim Breitbandausbau hat sich zwischen den Kabelanbietern bereits ein Wettbewerb der Geschwindigkeiten entwickelt. Nun versorgt Tele Columbus mit dem bayerischen Markt Indersdorf eine erste Gemeinde mit Internetgeschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde.



Für 2018 will die Bundesregierung flächendeckend 50 Mbit/s als Mindestdownload-Geschwindigkeit im Internet anbieten können. Die privaten Kabelnetzbetreiber denken in ihren Verbreitungsgebieten da schon in ganz anderen Kategorien. Während Unitymedia und Vodafone schon in vielen Haushalten bis zu 400 Mbit/s anbieten und an der Gigabit-Gesellschaft arbeiten, hat Tele Columbus am Dienstag die erste Gemeinde mit Geschwindigkeiten von einem GBit/s ausgestattet.