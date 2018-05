Tele-Columbus will Monopol auf dem Kabel-TV-Markt verhindern

Nach der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone sieht Timm Degenhardt, Vorstandschef von Tele Columbus, die Gefahr eines neuen Monopols auf dem Kabel-TV-Markt. Um dies zu verhindern, möchte er Vodafone einige Netze und Verträge mit Wohnungsgesellschaften abkaufen.



In einem Interview mit der Wirtschaftswoche gibt Timm Degenhardt an, das die Kabelnetze im Bereich der Wohnungswirtschaft zwischen Unitymedia zusammen mit Vodafone und Tele-Columbus im Verhältnis zwei zu eins aufgeteilt sind. Allerdings konzentriert sich das Geschäft von Tele-Columbus auf diesen Markt.