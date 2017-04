Tele Columbus will schnelles Internet im Schwarzwald ausbauen

Beim Breitbandausbau will auch Tele Columbus ein Wort mitreden und wird demnächst im Schwarzwald für schnelles Internet sorgen. Das Tochterunternehmen Pepcom konnte sich bei einer Vergabe in Lörrach durchsetzen und wird Privat- wie Geschäftskunden versorgen.



Um die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, ist ein Ausbau des schnellen Internets unumgänglich. Vor allem in ländlichen Regionen kommt allerdings von den versprochenen hohen Geschwindigkeiten fast nichts an. Im Schwarzwald soll hier nun Tele Columbus Abhilfe schaffen. Beziehungsweise Pepcom, ein Tochterunternehmen des drittgrößten Kabelnetzbetreibers in Deutschland.