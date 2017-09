Tele Columbus wird zu Pyur

Alter Wein in neuen Schläuchen: Die Tele Columbus Gruppe legt ihren Namen ab und wird künftig unter dem griffigen Kürzel "Pyur" auftreten.



Damit bietet man einen einheitlichen Auftritt für den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, Primacom, HL komm, Pepcom und Cablesurf. Letztere will man in den kommenden Monaten unter dem Banner von Pyur vereinen. Neben dem Namen wird man auch das Markendesign vollständig überarbeiten.