Tele München Gruppe handelt Contentdeal mit Telekom aus

Kaum hat die Tele München Gruppe (TMG) den Besitzer gewechselt, starten neue Kooperationen: Die Telekom nimmt "Filmtastic"-Filme der TMG in die "Megathek" auf.



Die Telekom erweitert das Spielfilmangebot von MagentaTV. Jede Woche werden zwei oder drei Filme unter dem Label "Film der Woche" aus dem Angebot des Filmtastic-Channels der Tele München Gruppe in der Megathek zu sehen sein. Die angebotenen Spielfilme sind für alle MagentaTV-Kunden kostenlos. Sie stehen jeweils vier Wochen zur Verfügung.