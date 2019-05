Tele-München-Nachfolger sichert sich Filmrechte in Cannes

Das von Beteiligungsgesellschaft KKR und Fred Kogel neu gegründete Medienunternehmen hat sich einige der spannendsten Titel des diesjährigen Filmmarktes in Cannes gesichert.



Schon vor einigen Tagen konnte sich das Unternehmen die Rechte an Roland Emmerichs "Moonfall" sichern. Jetzt wandern mit "The Minuteman", "Let there be rock", "Unhinged" und "Rothchild" vier weitere Filme in das Portfolio.