Tele5: "SchleFaZ" feiert zum 100. Mal schlechte Filme

Die satirische Tele5-Filmreihe feiert Jubiläum. Bereits zum 100. Mal werden B-Filme in "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" vorgestellt und mit Kommentaren versehen.



Wenn das kein Grund zum Feiern ist, hat sich Tele5 gedacht und kündigt die 100. Ausgabe von "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" groß an. Das Jubiläums-Festival, wie es der Sender nennt, soll am 28. September im Tempodrom Berlin stattfinden.