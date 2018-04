Tele5: SchleFaZ geht in die sechste Runde

Am Freitag gibt es auf Tele5 die Wiedervereinigung der Spice Girls. Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren Posh, Ginger, Sporty, Scary und Baby in der Frühjahrsstaffel der schlechtesten Filme aller Zeiten (auch abgekürzt SchleFaZ).



Und wieder zeigen die Beiden B-Filme, die sich durch besonders schlechte Machart oder unfreiwillig komische Einfälle auszeichnen. Oliver Kalkofe und Peter Rütten werden die Highlights des Filmschaffens wieder vorstellen und mit Kommentaren versehen.