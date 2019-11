Tele5 verzichtet zugunsten des Jugendschutzes auf Einnahmen

Nach der Breitstellung des Horrorfilms "The Green Inferno" in der Mediathek des Senders hagelte es massive Kritik der Zuschauer. Nun hat Tele5 reagiert.



Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele5 hat angekündigt, dass ab sofort alle FSK 18 Filme erst ab 23 Uhr in der Mediathek verfügbar sein werden. Damit verzichtet der Sender auch auf enorme Einnahmen.