"Telebrücke": Was denken Deutsche und Russen voneinander?

Als Ausrichter der Fußball-WM rückt Russland in den Fokus der Medien. Das Online-Projekt von ARD, WDR, Deutsche Welle und Echo Moskvy soll als "Telebrücke" deshalb herausfinden, was man in Deutschland und Russland voneinander hält.



Am Donnerstag ist es noch genau eine Woche bis der Startpfiff für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland fällt. Das nehmen das ARD-Politikmagazin "Monitor", die WDR-Integrationsredaktion "WDRforall", die Deutsche Welle und der unabhängige Moskauer Radiosender Echo Moskvy zum Anlass, ein Experiment zu zeigen: die "Telebrücke" von Köln nach Moskau.