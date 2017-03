Teleclub startet eigenen Free-TV-Sportsender

Mehr Sport im Schweizer Fernsehen: Mit Teleclub Zoom startet der Pay-TV-Anbieter Teleclub einen neuen TV-Sender, der sich ausschließlich dem Sport widmen wird. Und dieser wird sogar im Free-TV zu sehen sein.



Um mehr Reichweite und somit neue Kunden zu generieren, hatte sich in Deutschland Sky entschlossen, seinen Sportnachrichtenkanal Sky Sport News HD im Dezember ins frei empfangbare Fernsehen zu bringen. Die Schweizer Pay-TV-Kollegen haben da wohl etwas genauer hingeschaut, denn am Donnerstag verkündete der Teleclub ebenfalls den Start eines Free-TV-Senders rund um das Thema Sport für das Nachbarland.