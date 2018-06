Telecom e.V.: BNetzA verzögert Glasfaserausbau

Geht es nach dem Verband Telecom e.V., muss sich bei der Bundesnetzagentur einiges ändern, soll es mit einem zügigen Glasfaserausbau vorangehen. Vorschläge hierfür liegen schon parat.



Der Verband Telecom e.V. hat einen Foderungenkatalog an die Bundesnetzagentur (BNetzA) zusammengestellt. Hauptsächlich geht es darin darum, dass Regulierungsmaßnahmen und infrastrukturelle Aspekte im besten Fall an einer Art runden Tisch besprochen werden, bevor die Netzagentur Beschlüsse formuliert, ohne den Verband zu konsultieren.