Telefilm Saar wusste schnell über Wedels Verhalten Bescheid

Bei der Telefilm Saar waren die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur Dieter Wedel schon vier Tage nach dem mutmaßlichen Vorfall bekannt.



Das berichtet das "Zeit-Magazin" in seiner aktuellen Ausgabe. Die Schauspielerin Esther Gemsch hatte im Januar in der Wochenzeitung "Die Zeit" einen mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch geschildert, bei dem Wedel sie 1980 gewürgt haben soll. Den Akten der Produktionsfirma sei zu entnehmen, dass bereits vier Tage nach der mutmaßlichen Vergewaltigung die gesamte Leitung der damaligen Tochterfirma des Saarländischen Rundfunks (SR) in den Vorfall eingeweiht gewesen sei, so das "Zeit-Magazin".