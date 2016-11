Telefónica: Startup für Datenanalyse gegründet

Die Auswertung von Kundendaten ist für viele Unternehmen heute eine wertvolle Hilfe. Mit einer eigens gegründeten Firma will Mobilfunkanbieter Telefónica künftig Daten analysieren und anderen Firmen anbieten.



Das Sammeln und Verkaufen von Daten ist gerade aufgrund der jüngsten NDR-Recherche ein sensibles Thema. Dennoch will Telefónica Deutschland mit einem neu gegründeten Startup künftig verstärkt Daten seiner Kunden analysieren und mit diesen anderen Firmen helfen, wie die "Wirtschaftwoche" berichtet.