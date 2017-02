Telefónica will Kundendaten an Handelsketten verkaufen

Ein neues Geschäftsfeld hat Telefónica entdeckt und will künftig mit den gesammelten Kundendaten Geld verdienen. Der Verkauf der Daten durch den spanischen Telekommunikationsanbieter an Handelsketten und Einkaufszentren wird konkreter.



Daten sind in der digitalen Informationsgesellschaft das wichtigste Gut. Die Global Player, aber auch kleinere Unternehmen sammeln unentwegt Informationen über ihre Kunden, meist werden diese genutzt, um das Kaufverhalten zusätzlich zu steuern. Einen anderen Weg, Geld mit den Daten zu sammeln, will Telefónica gehen. Der Telekommunikationsanbieter will seine gesammelten Daten an Handelskette veräußern, die Pläne für die Umsetzung sind bereits sehr konkret, wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag berichtete.