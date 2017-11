Telefonieren wir bald per Sky?

Es gibt Anzeichen dafür, dass Sky ins Mobilfunkgeschäft einsteigen will. Erste Details zu Preisen und Leistungen sind bereits durchgesickert.



Wie es aussieht, denkt der Pay-TV-Anbieter Sky darüber nach, ins Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Hinweise darauf kommen aus den Communities in diversen MobilfunklForen. Hier wird berichtet, dass Sky Umfragen durchführen würde, bei denen es um das Thema "Sky als Mobilfunkanbieter" dreht.

Es gibt sogar konkrete Zahlen. So wird in der Umfrage gefragt, ob ein Tarif mit 10 GB inkl. Volumen für 35 Euro bzw. 25 Euro für Sky-Kunden attraktiv wäre. Zu Telefoniezeiten und SMS-Versand wird nicht gefragt, jedoch ist bei 35 Euro (für Nichtkunden) von einer Flatrate auszugehen.



Interessant wird der Tarif erst durch das inkludierte Sky Go. Damit kann das Programm von Sky unterwegs solange wie gewollt angesehen werden, ohne Anrechnung auf die 10 GB. Das soll auch für die Dienste Spotify, WhatsApp, Instagram und YouTube gelten.



Außerdem soll es noch einen zweiten Tarif geben. Der hat gleiche Kondition, aber enthält nur 3 GB Datenvolumen und soll dann 15 Euro für Sky-Kunden und 15 Euro für Nicht-Kunden kosten.



Als Mobilfunknetz wird wohl das Netz von Vodafone genutzt. Mit hoher Sicherheit wird sich der Netzbetreiber wohl auch um den Service kümmern und Sky das Ganze nur vermarkten.



Ob die genannten Tarife nun Wirklichkeit werden, ist natürlich eine andere Frage. Immerhin führen Anbieter immer wieder Marktanalysen durch, um zu schauen, welche Produkte beim Kunden ankommen oder nicht. Vorstellbar wäre es aber, denn Sky bindet damit seine Kunden noch enger an seine Angebote. Allerdings würde ein reiner Sky-Tarif mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen die viel beschworene Netzneutralität verstoßen.