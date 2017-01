Telekom: 3. Liga demnächst exklusiv bei Entertain TV?

Die Live-Rechte für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind bereits vergeben, nun bahnt sich auch für die 3. Liga eine überraschende Lösung an. So soll sich die Telekom die Rechte für sein IPTV-Angebot Entertain TV gesichert haben und so die ARD ablösen.



Die Vergabe der Live- und Highlight-Rechte der 1. und 2. Bundesliga im Fußball war ein deutschlandweites Medienereignis, das in großem Stil präsentiert wurde. Ganz anders präsentiert sich da die 3. Liga, bei der bisher nichts über Verhandlungen bekannt wurde. Umso überraschender die Meldung der "Bild", nach der sich die Telekom ab 2018 die Rechte an den Live-Übertragungen gesichert haben soll.

Bestätigt: Telekom sichert sich Rechte an 3. Liga

Laut dem Bericht sollen künftig alle Spiele über das kostenpflichtige IPTV-Angebot Entertain TV zu sehen sein. Für die Vereine der dritthöchsten Spielklasse, die unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vereinigt sind, wäre dies ein Quantensprung, denn bisher wurden nur ausgewählte Partien über die dritten Programme der ARD live ausgestrahlt, wobei sich die Zahl der Spiele in den letzten Jahren bereits merklich erhöht hat.



Gänzlich leer soll die ARD allerdings nicht ausgehen: Zwei bis drei Partien pro Spieltag sollen weiterhin über die öffentlich-rechtlichen Sender live zu sehen sein, zudem bleiben dem Ersten die Highlight-Rechte für die "Sportschau". Ob mit dem neuen TV-Vertrag auch eine merkliche Erhöhung der TV-Gelder für die Vereine verbunden ist, ist allerdings noch offen, zumal eine offizielle Bestätigung von DFB und Telekom noch aussteht. Eine Anfrage an die Telekom wurde bereits gestartet.