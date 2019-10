Telekom: 4.500 neue LTE-Antennen in Betrieb genommen

Beim Netzausbau hinkt Deutschland teilweise hinter her. 5G ist bereits in den Startlöchern, aber auch an der LTE-Abdeckung muss noch etwas getan werden. Hier ist die Telekom nun ein großen Stück vorangekommen.



In den Monaten Juni bis August hat die Telekom deutschlandweit beim LTE-Ausbau auf die Tube gedrückt und fast 4.500 Antennen neu ins Netz gebracht. Mehr als 200 Mobilfunk-Standorte mit LTE wurden dabei neu gebaut.

Spitzenreiter beim LTE-Ausbau in den vergangenen drei Monaten war Bayern mit 433 zusätzlichen Standorten. Auf Platz zwei kommt Nordrhein-Westfalen mit 214 Standorten, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 213. Insgesamt haben über 1.300 Standorte zusätzliche LTE-Antennen erhalten.



Dadurch stieg die Kapazität im Netz und die Ausbreitung in der Fläche weiter an. 84.000 zusätzliche Haushalte können jetzt auf das LTE-Netz der Telekom zugreifen. Die Abdeckung der Bevölkerung mit LTE steigt auf jetzt 97,9 Prozent.



Auf seiner Homepage informiert der Anbieter mit einer interaktiven Karte über seine Mobilfunk-Versorgung.

