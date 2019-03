Telekom: 5G-Start in Österreich - Land sieht sich als Vorreiter

Die Telekom hat in Österreich mit der kommerziellen Nutzung des neuen Funkstandards 5G begonnen.



"5G kommt heute in Europa an", sagte der Chef von T-Mobile Austria, Andreas Bierwirth, am Dienstag in Wien. Die ersten Mobilfunkstationen für den besonders leistungsstarken Übertragungsweg wurden zunächst in 17 vorwiegend ländlichen Gemeinden freigeschaltet. Bis 2021 will der Konzern nach eigenen Angaben rund 250 Millionen Euro pro Jahr in die Breitbandinfrastruktur in Österreich - nicht nur in 5G - investieren.