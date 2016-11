Telekom-Ausfall: BSI sieht weltweiten Cyber-Angriff

Die bundesweite Störung im Netz der Telekom soll Ergebnis eines weltweiten Cyber-Angriffs gewesen sein. Dies meldet zumindest das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Auch das Regierungsnetz sei davon betroffen gewesen.



Das Thema Cyber-Sicherheit ist spätestens mit dem Ausfall zahlreicher Telekom-Router am Sonntag auch in der breiten Öffentlichkeit präsent. Denn die massiven Störungen im Netz des Telekommunikationsunternehmens gehen laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auf einen Angriff von Hackern zurück.