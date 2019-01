Telekom Cup bringt erstmals Fußball und eSports unter ein Dach

Beim Telekom Cup in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena werden demnächst nicht nur Testspiele von Bundesligisten, sondern auch ein FIFA 19 eSports-Finale ausgetragen. Der reale Fußball wird bei Sat.1 rollen.



Die Deutsche Telekom baut ihr Engagement im eSports aus. Erstmals richtet das Unternehmen ein FIFA 19 eSports-Turnier für Online-Gamer aus. Das Endspiel findet im Rahmen des "reellen" Telekom Cups am 13. Januar in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt.