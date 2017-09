Telekom Entertain TV Serien: Ohne Aufpreis zu mehr Inhalten

Die Telekom baut ihr Angebot von EntertainTV aus. Außerdem unterstützt der neue Media Receiver endlich UHD-Inhalte.



Mit dem Ausbau ihres EntertainTV will die Telekom nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf technischer Ebene punkten. So wurde der Media Receiver für UHD-Inhalte weiterentwickelt. Neue Inhalte liefern die Deutschen mit Hilfe der UFA (Universum Film) und dem amerikanischen Fox+. Beide bieten eine große Menge an Filmen und Serien.

Meldungen zu diesem Thema

Telekom zeigt deutsche Spiele bei Basketball-EM kostenlos

Neuer Deal: Telekom zeigt die 3. Liga schon ab Juli 2017

Hauptversammlung: Telekom forciert schnelles Internet



Zusätzlich zur üblichen Kost gibt es exklusive Serien: Die Premieren für "Cardinal", "Better Things" und "The Handmaid’s Tale" sind ab Start des Dienstes am 4. Oktober für alle Kunden ohne Aufpreis abrufbar.



Der neue Media Receiver MR 401 ist nun UHD-fähig. Genutzt werden kann das mit dem neuen 24/7-Sender "Insight TV", der ultrahochauflösende Inhalte aus Technik, Abenteuer, Reisen und Extremsportarten zeigt.



Auch im Sport löst man höher auf, die Spiele der Deutschen Eishockey Liga sollen ab nächster Saison noch schärfer gezeigt werden. Die On-Demand-Inhalte sollen jedem Nutzer in 4K zur Verfügung stehen, beim Live-TV sind jedoch 100 MBit/s im Download dafür notwendig.