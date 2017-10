Telekom: Glasfaserausbau in 20 Gewerbegebieten

Die Deutsche Telekom sorgt für hohe Geschwindigkeiten in den Gewerbegebieten von vorerst 14 Kommunen, weitere werden folgen. Dadurch sollen bereits zum Jahresbeginn rund 5.000 Betriebe mit Internetverbindungen mit bis zu 1 GBit/s ausgestattet werden.



Insgesamt 20 Gewerbegebiete in den betreffenden Kommunen (Anm.: Genaue Auflistung weiter unten), die etwa 5.000 Firmen beherbergen, kommen bald in den Genuss von schnellem Internet. Bis Ende des nächsten Jahres 80 weitere Gebiete folgen. Schnell bedeutet in diesem Fall eine Übertragungsrate von bis zu 1 GBit/s, umgerechnet also Downloads mit bis zu 125 MByte/s.