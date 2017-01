Telekom: Neue HD-Sender im Kabel-TV

Das Kabel-TV-Angebot der Telekom bekommt Zuwachs: Gleich neun neue Free-TV-Sender stehen ab sofort zur Verfügung, davon fünf in HD. Unter anderem werden die Eishockey-Fans auf ihre Kosten kommen.



Sport im Fernsehen beschränkt sich häufig auf Fußball. Nicht jedoch für Telekom-Kunden, denn der Telekommunikationsanbieter hat bekanntlich die Live-Rechte an der Basketball Bundesliga (BBL) und auch der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) inne. Basketball-Fans mit Kabelanschluss kommen bereits seit längerer Zeit in den Genuss der Live-Übertragungen, seit Ende 2016 ist auch die DEL nicht mehr an IPTV gebunden, denn die drei Sender von Telekom Eishockey stehen auch Zuschauern von "Zuhause Kabel Fernsehen" zur Verfügung.